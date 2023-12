Covid, De Luca: "Segnali di preoccupazione per presenze nei nostri ospedali e per contagio tra personale ospedaliero"

"Stiamo registrando negli ultimi giorni un incremento di contagio Covid nel nostro territorio. Cominciamo ad avere segnali di preoccupazione per le presenze nei nostri ospedali. Ci avviciniamo al periodo festivo, quindi è da mettere nel conto, come è capitato negli anni passati, che nel periodo Natale-Capodanno ci sia un incremento di contagi per gli incontri, le feste, i viaggi che si fanno. E' inevitabile. Vorrei, dunque, invitare tutti i nostri concittadini ad un atteggiamento di grande prudenza e consapevolezza. Non c'è da lanciare allarmi particolari, ma bisogna mantenere gli occhi aperti". Questo l'appello lanciato da Vincenzo De Luca ai cittadini della Campania, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, parlando di un incremento di contagi da Covid-19 registrato negli ultimi giorni sul territorio regionale.

Il contagio tra personale ospedaliero

"Un appello preciso va a quanti frequentano i nostri ospedali, come medici, dipendenti. Stiamo registrando un contagio preoccupante fra medici, infermieri, personale ospedaliero. Tutti quelli che vanno a visitare i parenti o per ragioni di cura in ospedale, devono indossare la mascherina, non è un optional. Nei luoghi affollati l'invito è ad indossare la mascherina. Non vi preoccupate, non vi guasta l'estetica. Non vi fate condizionare dal fatto di essere in un ambiente affollato in due o tre ad indossarla. E' una misura semplice, di prudenza elementare, per evitare di registrare alla fine di questo mese e a gennaio dei picchi preoccupanti di contagio Covid", ha aggiunto il presidente della Regione.

La campagna vaccinale

"Ovviamente, vanno fatte le vaccinazioni anti-Covid per le persone più anziane, i fragili. Completiamo anche le vaccinazioni antinfluenzali, perchè rischiamo di fare confusione tra una febbre per influenza e una per Covid. Faccio dunque un appello a tutti affinchè vi sia consapevolezza che c'è un problema e che dobbiamo porre in essere comportamenti di grande prudenza, senza allarmismi, lo ripeto, ma anche senza superficialità o sciatteria", ha concluso De Luca.