Lutto all'università Federico II: addio al professore Costanzo Di Girolamo

La comunità accademica federiciana dell'università degli studi di Napoli Federico II è in lutto per la scomparsa del professore Costanzo Di Girolamo.



Emerito di Filologia e linguistica romanza, è stato lecturer di Lingua e letteratura italiana alla McGill University di Montréal (1972-74); assistant professor di Letterature romanze medievali alla Johns Hopkins University di Baltimora (1974-79); dal 1977 al 1979 Fellow residente di Villa I Tatti a Firenze; professore di Teoria della letteratura all'Università della Calabria (1977-86), poi di Filologia romanza nella stessa Università (1986-89); infine professore di Filologia e linguistica romanza all'università di Napoli Federico II (1989-2018), dove è stato a lungo coordinatore del Dottorato di ricerca in Filologia moderna.

"Metricista raffinato, acuto teorico della letteratura, filologo romanzo attento non solo alla ricostruzione testuale, ma alla complessiva ermeneutica dei testi, Costanzo Di Girolamo è unanimemente riconosciuto tra i massimi specialisti della antica letteratura trobadorica, occitana e catalana, ma ha offerto anche contributi ed edizioni decisive per lo studio dell'antica lirica italiana. Pioniere nelle Digital humanities, a lui si devono l'allestimento del Rialc, il Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana, e del Rialto, il Repertorio informatizzato dell'antica letteratura trobadorica e occitana, nonché la fondazione della rivista "Lecturae Tropatorum", a tutt'oggi punti di riferimento imprescindibili per gli studiosi di lirica medievale. La comunità accademica si raccoglie intorno alla famiglia, agli amici, agli allievi, ed ai colleghi, che non dimenticheranno accanto al severo rigore dei suoi studi la sua affabile e intelligente ironia", si legge nel messaggio di cordoglio dell'ateneo federiciano.