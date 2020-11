Covid, bando per 450 medici, ne entrano in servizio 27: "Alcuni hanno dato nomi falsi"

Soltanto 27 medici e 3 anestesisti. Questi i dati resi noti dalla regione Campania a proposito del bando indetto dalla Protezione civile per l'invio di 450 medici in regione a contrasto dell'emergenza Coronavirus.

Da Palazzo Santa Lucia fanno sapere che sulle 165 domande pervenute, sono solo 27 i medici che hanno potuto prendere servizio.

"Da mesi la Campania ha richiesto l'invio di medici (600), in particolare anestesisti, e infermieri (800) - polemizza Palazzo Santa Lucia - Di seguito si trasmettono i dati riassuntivi degli esiti del bando per 450 medici conclusosi la scorsa settimana. Totale domande arrivate: 156; Medici in servizio: 27; Anestesisti: 3".

Le ragioni delle defezioni? "Molti candidati, a seguito di chiamata hanno rinunciato, altri a seguito di verifiche sono risultati non in possesso dei requisiti di ammissione (mancanza di specializzazione), altri ancora sono risultati inesistenti, ovvero hanno dato nomi, comunicazioni di telefono o mail errate".