Chi consuma meno gas in Italia: il dato virtuoso di Napoli

Una tripla A per Napoli. Segno che il Comune capoluogo è tra i più virtuosi italiani per il consumo di gas. A dirlo è una ricerca svolta per AdnKronos dalla Fondazione Gazzetta amministrativea della Repubblica italiana. Secondo i dati raccolti, Napoli ha speso, nel 2022, 5.921 euro. Cifra che la pone al settimo posto della speciale classifica virtuosa. Una graduatoria guidata da Vibo Valentia, il capoluogo di provincia italiano che, in assoluto, spende meno per la bolletta di gas: 408,29 euro. A seguire, Trapani 932,13; Agrigento 4.000,00; Sassari 4.002,55; Cuneo 5.239,83; Rovigo 5.654,34.

Brutte notizie per la Campania, invece, sul fronte dell'energia elettrica. La Regione fa registrare di gran lunga il peggior dato italiano: 61,386 milioni di euro nel 2022. Dato che vale una misera C nel rating. Quello che sorprende è che la seconda Regione più spendacciona sia la Sicilia, con 18,5 milioni di euro, distante quasi 37 milioni dalla Campania. Sul settore energia elettrica, però, anche Napoli non appare così virtuosa. Il capoluogo, infatti, si classifica terzo tra le città con spesa maggiore, appena dietro a Roma e Milano, con quasi 30 milioni di euro in un anno.