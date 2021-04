Campania arancione, l'esperto del Cnr: "Napoli e Benevento da zona rossa, bisognava riaprire a maggio"

"A dieci giorni dalle riaperture in 11 delle 107 province italiane, l’incidenza dei positivi supera la soglia della zona rossa". È quanto ha osservato il matematico dell’Istituto per le applicazioni del calcolo 'Mauro Picone' del Cnr Giovanni Sebastiani, sottolineando quindi che "sarebbe stato opportuno riaprire a fine maggio, quando avremo completato l’immunizzazione di tutte le persone con 70 anni di età od oltre, che corrispondono all’86% della fascia anagrafica più esposta alla mortalità per Covid-19, salvando cosi’ almeno diecimila vite".

Pur ancora in zona rossa, Napoli e Benevento sono nel calcolo in quanto da domani saranno "arancioni". Ma si tratta di due province i cui numeri sono ben lontani dalla soglia che avrebbe permesso loro il cambiamento di livello d'allerta.

Domani però la Campania sarà tutta in zona arancione, con scuole e ristoranti che potranno riaprire e negozi aperti fino alle 21.30.

De Luca: Se apriamo in maniere scriteriata tra 15 giorni chiudiamo tutto

De Luca del resto ieri, in visita nel Cilento, è stato chiaro: "Dobbiamo fare molta attenzione, se apriamo in maniera scriteriata tra 15 giorni chiudiamo tutta Italia. La pandemia non è finita — ha sottolineato — e io ritengo che uno degli errori del governo precedente sia stato seguire la linea delle mezze misure. Non si vedono pattuglie che controllano chi è senza mascherina. Ora consegniamo 250.000 tessere di doppia vaccinazione per andare al cinema".