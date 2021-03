Il saluto del Cinema Arcobaleno ai suoi clienti: “Siamo davvero dispiaciuti”

A cinque anni e mezzo dalla riapertura nell'agosto 2015, il Cinema Arcobaleno al Vomero ha chiuso nuovamente i battenti. Stavolta in maniera definitiva.

Con un messaggio sui social, la direzione del cinema ha voluto salutare la sua clientela: "Gentilissimi clienti e abbonati, siamo veramente dispiaciuti di comunicarvi, dopo 6 anni, la chiusura della gestione da parte del Plaza del Cinema Arcobaleno. Grazie a tutti coloro che hanno creduto e sostenuto quest’impresa. Porteremo sempre il ricordo di questi, difficili, ma bellissimi anni. Ci scusiamo e ringraziamo i nostri clienti e abbonati, così come tutti gli studenti che hanno affollato in tante mattinate le sale del Cinema Arcobaleno. Tutte queste attività riprenderanno con più vigore presso il Cinema Plaza. A tutti gli abbonati del cineforum Arcobaleno e a coloro che hanno un voucher comunichiamo che potranno essere convertiti in abbonamenti Plazaforum, utilizzati presso il cinema Plaza o rimborsati appena l’enorme emergenza sanitaria permetterà la riapertura dei cinema".