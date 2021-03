Chiude il Cinema Arcobaleno: se ne va un altro presidio culturale della città

Un altro pezzo di storia del quartiere Vomero e un altro presidio culturale della città di Napoli chiude i battenti. Si tratta del Cinema Arcobaleno in via Carelli.

Un duro colpo per la zona collinare, come spiega il Presidente della V Municipalità Arenella Vomero Paolo De Luca: "Chiude il cinema Arcobaleno e con esso un presidio di cultura e socializzazione radicato nel nostro territorio. Troppo silenzio e misure del tutto inadeguate verso una delle categorie più trascurate dai diversi Dpcm che si sono susseguiti in questi mesi. Nessun coinvolgimento da parte delle istituzioni preposte nella discussione di una progettualità che includesse a pieno titolo cinema, teatri e le centinaia di migliaia di lavoratori del settore".

"Dire di essere dispiaciuti ed amareggiati non basta ad esprimere il tumulto di sentimenti che è dentro ciascuno di noi. L’augurio è che, così come accaduto in un recente passato, torni presto ad esserci la possibilità di 'spegnere le luci in sala'", aggiunge De Luca.

Già nel gennaio del 2014 aveva chiuso, per poi riaprire nell'agosto del 2015. Stavolta, però, il lieto fine sembra davvero lontanissimo, vista la crisi che sta attanagliando l'intero settore causa Covid.