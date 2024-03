Inquinamento dal Sahara: quanto è nocivo il "cielo giallo" su Napoli

Nella giornata di ieri si è verificato su Napoli "un eccezionale afflusso di polveri di provenienza sahariana". È quanto sottolineato in una nota dall'Arpac, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, che ha anche sottolineato come il fenomeno abbia causato "concentrazioni elevate di PM10 in molte località della Campania, misurate dalla rete di monitoraggio dell’agenzia ambientale regionale".

Il fenomeno era visibile ad occhio nudo e resta visibile anche oggi. Al di là del colore del cielo, il problema è concreto ed è quel valore altissimo di PM10, particolato, che è particolarmente nocivo per l'uomo.

Nella città di Napoli una delle concentrazioni orarie massime è stata rilevata ieri alle 12 dalla stazione di Capodimonte – Osservatorio Astronomico, pari a 136 microgrammi per metro cubo. Generalmente registra concentrazioni orarie nettamente inferiori. Alle ore 14, con le piogge intense che hanno ripulito l'aria, la concentrazione oraria nella stessa stazione è risultata pari a 9 microgrammi a metro cubo.

Un termine di confronto è dato dal limite fissato dalla normativa (in termini di media giornaliera, da non superare per più di 35 giorni in un anno), pari a 50 microgrammi per metro cubo.

Nel corso della giornata di ieri si è visto un andamento decrescente dei valori di PM10 in gran parte dei punti di misura, indicando una generale attenuazione del fenomeno.