Illuminazione votiva nei cimiteri di Napoli, prorogati i termini di scadenza per il pagamento del canone 2023

Il Comune di Napoli rende noto che il termine di scadenza per il pagamento del canone del servizio di illuminazione votiva per l?annualità 2023 - fissato nel 31 marzo di ogni anno - è prorogato fino al 31 maggio 2023 per cause connesse alla fase di postalizzazione degli avvisi di pagamento.

Sino a tale data, il Comune non provvederà ad alcun distacco alle utenze in regola con i pagamenti dell?annualità 2022.