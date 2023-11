Campi Flegrei, il vulcanologo: "Il problema non è l'eruzione. C'è l’esigenza di difendersi dal terremoto provocato"

"In questo momento il problema non è l’euzione dei Campi Flegrei perché non ci sono i segnali per nessun movimento vulcanico. Oggi abbiamo l’esigenza di difenderci dal terremoto provocato. L’area interessata è principalmente il comune di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli. Il vero problema è la vulnerabilità degli edifici di questa zona. Innalzare il livello di allerta sull’eruzione sarebbe una cosa sbagliata". Questo il pensiero di Giuseppe Luongo, professore emerito di Fisica del Vulcanismo all’università “Federico II”, che ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell'ipotesi di innalzamento dell'allerta per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei da "gialla" ad "arancione".

L'allerta resta "gialla": piano di comunicazione entro il 27 novembre

Nella zona dei Campi Flegrei "non c'è allarme, la commissione Grandi rischi conferma l'allerta gialla". E' quanto annunciato dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con i comuni dell'area e i vertici di Ingv.

"In questo momento l'allerta gialla è ampiamente confermata", ha aggiunto. Il ministro ha spiegato che la zona rossa legata al rischio bradisismo è stata comunque definita e "coinvolge circa 85 mila persone e 15 mila edifici". Il piano di comunicazione, ha concluso, "sarà pronto il 27 novembre".

I sindaci: "Attenzione a non creare allarmismi"

"La Commissione Grandi Rischi ha confermato il livello di allerta giallo rispetto al rischio vulcanico ed ha opportunamente ritenuto di potenziare i sistemi di monitoraggio al fine di garantire la sicurezza della popolazione. Sappiamo di dover convivere con il fenomeno vulcanico e con quello bradisismico, anche nelle fasi difficili come quella attuale. L'attenzione del governo e delle strutture operative centrali ci rasserena e sappiamo di dover essere consapevoli e continuare ad occuparci del nostro territorio come stiamo facendo incessantemente". E' quanto affermano in una dichiarazione congiunta i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Napoli, Gaetano Manfredi e di Bacoli Josi Gerardo della Ragione chiedendo di fare "attenzione a non creare allarmismi".

"Prendiamo spunto dalle osservazioni della Commissione per richiedere con forza l'attivazione delle iniziative previste dal governo nel decreto legge, e integrate dagli emendamenti richiesti dai Comuni flegrei - continuano - Ricordiamo a tutti di fare molta attenzione ai termini usati per la comunicazione, tenendo conto degli effetti sulla popolazione e sull'economia dei Campi Flegrei. Se ognuno si comporta in maniera consapevole, anche tutelando le singole responsabilità, riusciremo a superare le difficoltà e approderemo ad una nuova forma di gestione del territorio maggiormente resiliente", concludono i primi cittadini.