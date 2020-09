Trasporti, oltre 100 corse al giorno da e verso il Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo

Allo scopo di garantire il diritto alla mobilità dei propri studenti e dipendenti in vista dell'inizio del nuovo anno accademico, l'Ateneo Federico II ha concordato con ANM e con EAV il potenziamento delle corse da e per il Complesso Universitario Monte Sant'Angelo di via Cinthia.

Dal 28 settembre 2020, l'Azienda di Mobilità Napoletana incrementerà i collegamenti verso Campi Flegrei, Vomero-Arenella, Pianura e Scampia-Secondigliano. Saranno messi a servizio delle linee quasi venti nuovissimi bus di grande capacità in servizio dal primo mattino alla tarda serata, che offriranno complessivamente circa 100 corse al giorno con tempi di attesa limitati a pochi minuti per il collegamento verso Piazzale Tecchio e la stazione dei Campi Flegrei.

I collegamenti da e verso i paesi dell'area est ed ovest della provincia di Napoli saranno garantiti dalla flotta EAV che, come già in passato, offrirà 26 corse giornaliere tra il complesso di Monte Sant'Angelo e le aree del nolano, dei paesi della cinta vesuviana oltre che per Monte di Procida, Bacoli e Quarto.

In programma anche un servizio di collegamento verso la stazione "Traiano" della linea Circumflegrea. Il nuovo servizio, che attende l'iter autorizzativo della Regione, prevederà corse in partenza ogni 10 minuti nella fascia 7,50-18,30.

