Borse di studio universitarie, sale la soglia Isee

La giunta della Regione Campania ha approvato oggi, tra gli altri provvedimenti, la Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2023/2024. L'importo limite della soglia Isee è confermato in 26.306,25 euro e il valore annuale delle borse di studio concedibili, varia, come nella precedente programmazione, da 1.430 a 7.081,40 euro. Palazzo Santa Lucia, in un nota, precisa anche che la soglia Isee "per la concessione di borse di studio universitarie passa da 22.700 euro per l'anno accademico 2022/2023 a 25.500 euro per l'anno accademico 2023/2024. Gli importi della borsa vengono adeguati all'incremento Istat".