Folla e code per Bono Vox al Teatro San Carlo

Code dalla mattina per assistere alla performance di Bono Vox. Il leader degli U2 ha scelto il Teatro San Carlo per chiudere il tour mondiale "Stories of surrender". Non un vero e proprio concerto, ma un reading della sua autobiografia, intervallata da alcuni successi della band irlandese e da una versione acustica di Torna a Surrient.

Solo in 1.400 sono riusciti ad accapararsi il biglietto per entrare. Nutrito il parterre istituzionale, tra cui sindaco Gaetano Manfredi e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Durante la giornata, Bono ha passeggiato per la città, visitando alcuni dei luoghi di interesse del centro come il Cristo velato. C' stato anche il tempo di dirsi tifoso del Napoli, con tanto di sciarpa azzurra al collo, e allergico alla Juventus. Difficile capire quanto lo abbia detto consapevolmente e quanto, invece, ci sia lo zampito dell'entourage di accompagnamento.