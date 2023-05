Bono Vox in città, sciarpa del Napoli e cena: "Intolleranze? Solo alla Juventus"

Bono Vox è atterrato ieri a Napoli, all'aeroporto di Capodichino. Il cantante degli U2 festeggia il suo compleanno in città per poi esibirsi, sabato prossimo, nel suo spettacolo "Stories of Surrender" al San Carlo nell'unica data prevista in Italia.

Accolto con una sciarpa del Napoli che ha subito indossato al collo, Bono ha cenato da Mimì alla ferrovia per poi alloggiare in un albergo cittadino.

"Sono allergico solo alla Juventus"

Questo il post del titolare del locale: "Dopo Sting un altro mostro sacro della musica internazionale stasera ha fatto tappa da Mimì...Il Re della musica festeggia il suo 63esimo compleanno con la famiglia di Mimí alla ferrovia. Ha degustato tutte le tipicità locali e i piatti della tradizione di Mimì alla ferrovia : treccione di mozzarella di bufala, ricottina con confettura di pomodoro, Peperone 'mbuttunato, friarielli, scarola con olive e capperi.

E poi a seguire spaghetti con vongole veraci e candele alla genovese. E per concludere babà e pastiera napoletana. E quando gli abbiamo chiesto se avesse intolleranze o allergie, ha risposto: “I’m only allergic to Juventus!". Forza Napoli Sempre!".

Il dress code per "il sogno"

Intanto, a chi ha acquistato i biglietti per sabato è arrivata una mail in cui Bono Vox confessa che per lui esibirsi nello storico teatro napoletano, dove tutti i cantanti lirici sognano di cantare, è a sua volta "un sogno", anche per la possibilità di rendere così omaggio a suo padre, Brendan Robert Hewson, "che era un bel tenore". Poi, agli spettatori, detta il dress code: "Faremo un film di questo sogno - scrive - e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti d'Europa, di venire eleganti per la nostra notte al teatro dell'opera". Bono esorti tutti a indossare un vestito formale o lo smoking. Certo, "se avete solo una t-shirt nera ok, ma se nel guardaroba tenete un cappello a cilindro o un frac è il momento di tirarli fuori".