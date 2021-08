Turisti allo sbando, la denuncia: da Trieste a Napoli poi il nulla dei trasporti

Angela è una turista arrivata a Napoli in questi giorni. Vive a Trieste, doveva raggiungere Agerola. Le sue difficoltà per arrivare nella cittadina costiera sono state riportate sui social network da Elena Coccia, Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Napoli.

"Oggi Angela, che risiede a Trieste, ma ha le proprie radici ad Agerola, è arrivata con l'aereo a Napoli, ha chiamato il call center della SitaSud, l'unico mezzo di trasporto pubblico per Gragnano Pimonte Agerola Furore Conca de' Marini Amalfi...che le hanno confermato tre corse: alle 8, alle 10,30 e alle 12", racconta Elena Coccia.

"Alle 10,30 lei era al porto, ma scopre che durante il periodo estivo le corse sono soppresse e che l'unica è alle 14,30", questo evidentemente al contrario di quanto non le avessero detto dal call center. "Con le valigie è stata costretta ad aspettare fino alle 14 30. Con lei dei turisti, sotto il sole cocente di Lucifero".

Coccia si rivolge direttamente a Vincenzo De Luca: "Caro Presidente sicuro lei sa che quasi tutti i comuni che le ho elencato vivono anche di turismo. E tuttavia penso che anche qualche napoletano che non potendo per ragioni economiche permettersi una vacanza, possa pensare di prendere un pullman per trascorrere una giornata al fresco. Ma non si può, le corse ad agosto e nei giorni festivi sono azzerate. Se sei ricco hai anche la possibilità di inquinare con l'auto privata, ma se sei povero...non hai diritto al fresco come non hai diritto al mare". "Ora io penso che queste limitazioni non fanno bene alle persone ma neanche all economia dei paesi – conclude la consigliera – Sarà anche per questo che i piccoli comuni si svuotano e le città scoppiano di smog? Una politica dei trasporti in Campania non è mai stata affrontata veramente. Ci pensi".