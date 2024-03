Allerta meteo, la decisione del Comune di Napoli sulla chiusura di parchi e scuole

La Protezione civile della Regione Campania anche per domani 27 marzo ha diramato un'allerta meteo di colore giallo a partire dalle 12 e che durerà fino alla stessa ora del giorno dopo.

In molti si stanno chiedendo in queste ore se l'apertura di parchi e scuole di Napoli potrà subire coseguenze dopo l'avviso di criticità.

Il Comune di Napoli pare essere orientato, così come per la giornata di oggi, a tenere aperte le scuole (ultimo giorno prima delle vacanze di Pasqua) mentre è stato già deciso di chiudere parchi, spiagge pubbliche e - come sempre in questi casi - il pontile Nord di Bagnoli.