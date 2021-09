Fitti universitari in calo ovunque, ma a Napoli aumentano le singole

Dato in controtendenza rispetto al nazionale per il capoluogo partenopeo che fa segnare un +4 per cento sul costo di una stanza in solitaria. Giù le doppie (-7 per cento), ma meno che nel resto d'Italia

Il mercato degli affitti universitari è in difficoltà a causa della pandemia. Ma se in tutte le grandi città italiane i prezzi degli affitti calano, Napoli fa registrare un aumento per le stanze singole. La ricerca è stata condotta da SoloAffitti, gruppo immobiliare specializzato nella gestione e tutela della rendita immobiliare. Il dato nazionale registra un calo del 4 per cento per le doppie, anche perché sempre meno richieste, mentre le singole restano stabili.

SoloAffitti ha rilevato che il numero di transazioni legato agli affitti universitari rimane molto sotto al livello pre-pandemia, con una riduzione che da zona a zona caria dal 36 al 41 per cento. Dati che possono sempre essere drogati dagli affitti abusivi e non dichiarati.

Sorprende la comparazione tra Napoli e gli altri grandi centri italiani. A Milano, i costi delle stanze singole sono diminuiti quest'anno mediamente del 15 per cento (quasi 100 euro). Situazione analoga nella Capitale (-15) dove si spendono 64 euro in meno. Cagliari è la città con il maggior calo percentuale delle singole (-17 per cento, pari a 40 euro) registrato in Italia. Prezzi più bassi, seppure con percentuali a una cifra, per Bologna, Torino e Firenze (-5%, 19 euro). Napoli va controcorrente, perché fa registrare un aumento del 4 per cento, anche se la città con il maggior differenziale è Genova (+20).

Anche per le stanze doppie, il capoluogo partenopeo si differenzia. Sebbene i costi calino del 4 per cento, si tratta di numeri molto più bassi rispetto ad altre realtà. A Milano si registrano decrementi medi del 24 per cento. Prezzi in discesa a doppia cifra rispetto allo scorso anno a Padova (-25) Firenze (-15), Torino (-15) e Trieste (-13).