Vomero, ancora chiuso un tratto di via Cilea: traffico in tilt nella zona

Mattinata difficile dal punto di vista della viabilità al Vomero. E' ancora chiuso al traffico, infatti, il tratto basso di via Cilea che va dall'uscita della Tangenziale a Largo Martuscelli.

La chiusura di parte della strada collinare è dovuta alle operazioni di rimozione di una bombola di acitilene, in seguito ad un incendio che si è sviluppato nella tarda serata di giovedì su un furgone. Il tratto interessato era stato immediatamente chiuso per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto, per le operazioni, sono presenti questa mattina i Vigili del Fuoco, la squadra sopralluoghi della Polizia Scientifica e la Protezione Civile.

La Polizia Municipale è a presidio dei due punti di chiusura della strada. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità nella zona, in particolare nella parte iniziale di via Cilea ed in via Belvedere.

Restano ancora senza acqua molte famiglie della zona per un intervento di Abc che era in corso fino a ieri sera.

Le deviazioni delle linee bus

Anm informa che le linee bus 633 - 181 - C31 - C36 - S2 - N7 e 132, su disposizione delle autorità, deviano i percorsi per la chiusura al transito veicolare di parte di via Cilea.

Nel dettaglio:

- le linee 181 e C31, limitano a largo Pallotti

- la linea C36 giunta in via Fracanzano svolta per p.zza Quattro Giornate, via Rossini, via Caldieri, raccordo Vomero-Pianura, rotonda San Domenico, sale per via San Domenico all'incrocio prosegue per via Belvedere, via Libera, via Cilea e proprio percorso

- la linea 633, giunta in via Giustiniano prende il raccordo Pianura-Vomero percorre via Caldieri, via Rossini, raccordo Vomero-Pianura, uscita rotonda San Domenico, via Epomeo e proprio percorso

- la linea N7 in partenza da p.le Tecchio, giunta in c.so Europa, transita per via Belvedere, via S.M. della Libera, gira per via Cilea e proprio percorso. Di ritorno dal Cardarelli, giunta in via Altamura, gira per via Rossini, via Caldieri, raccordo Vomero-Pianura, uscita rotonda S. Domenico, via Giustiniano, v.le Traiano, via Cassiodoro e proprio percorso.

- la linea S2 giunta alla rotonda Giustiniano percorre il raccordo Pianura-Vomero esce in Via Caldieri, via Gemito, Via Cilea e proprio percorso. Il ritorno resta invariato.

- la linea 132 limita il proprio percorso allo stadio Collana.