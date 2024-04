Parchi e panchine, droga e un coltello: la scoperta dei carabinieri al Vomero

I carabinieri della compagnia Vomero hanno setacciato le zone maggiormente frequentate dai ragazzi nel fine settimana con una serie di controlli nelle strade della zona collinare.

In piazza Quattro Giornate i militari hanno fermato un 15enne, a due passi dai giardinetti. Il ragazzino era in compagnia di altri coetanei tra le panchine, quando è stato controllato e trovato in possesso di un coltello di 10 centimetri. L’arma è stata sequestrata, mentre il minore è stato denunciato e affidato ai suoi genitori.

Poco meno di 100 le persone (tutti giovanissimi) controllate e diverse le sanzioni al Codice della Strada. Saranno alla fine una decina, invece, i ragazzini sorpresi all’interno dei parchi pubblici e delle aree verdi della zona collinare in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Saranno segnalati alla Prefettura.