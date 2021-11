Disagi in via Cilea: numerose famiglie senza acqua

Forti disagi per numerose famiglie di via Cilea a causa di una prolungata sospensione della fornitura idrica per un intervento di Abc nella parte bassa della strada collinare.

Nel primo pomeriggio di giovedì, attraverso la propria pagina social ufficiale, Abc aveva comunicato l'interruzione del servizio idrico dalle 14,30 fino a tarda serata nel tratto di via Cilea compreso tra Via Santa Maria della Libera e Via Santo Stefano.

La fornitura idrica, però, non è stata ripristinata per tutti gli edifici compresi in quel tratto e sono ancora molte le famiglie senza acqua. I tecnici di Abc sono rimasti sul posto fino a tarda serata.