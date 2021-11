Paura nella notte: furgone carico di bombole in fiamme - VIDEO

Alle ore tre di questa notte la Polizia Municipale è stata allertata dai Vigili del Fuoco, intervenuti in Via Cilea all'altezza del civico 270, per spegnere un incendio che si era sviluppato su un furgone che trasportava bombole di acitilene. Una di queste era anche in fiamme - come si vede nel video postato sui social da un utente - su via Cilea che è stata immediatamente chiusa su quel tratto interessato alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto stanotte è intervenuta la Protezione civile del Comune e Napoli Servizi che hanno seguito le operazioni mentre la Polizia locale ha organizzato anche i percorsi alternativi in zona. La messa in sicurezza definitiva è prevista intorno alle ore 11 con l'intervento di una ditta specializzata per la rimozione della bombola già inertizzata.