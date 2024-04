Ecco la prima 'nuova' scala mobile nella stazione della metropolitana di Napoli | VIDEO

"Al via la prima scala mobile 'nuova' della stazione Vanvitelli, nell'ambito della sostituzione trentennale di legge. Seguiranno le altre". E' quanto annuncia l'assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Cosenza, in un post sui social, in riferimento agli interventi di manutenzione in corso su scale mobili e ascensori in alcune stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli.

"Un montaggio difficilissimo, con trasporto notturno sui binari delle varie parti. Un grazie ad Anm e all'impresa che ha lavorato e sta lavorando. E all'ufficio comunale che segue i lavori", conclude Cosenza.