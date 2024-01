L'enorme voragine di via Manzoni: lo scatto dall'alto|FOTO

Preoccupa l'enorme voragine che si è aperta ieri a Posillipo a via Manzoni, all'angolo con via Caravaggio. A cedere la volta del collettore di una fogna privata. I lavori procedono senza sosta, nonostante il maltempo. Al momento non è stato necessario disporre l’interruzione della fornitura idrica nella zona interessata dal cedimento. Si prevede che l’intervento di ripristino possa concludersi nella giornata di venerdì.

Traffico in tilt

Inevitabili i disagi del flusso veicolare. La presidente della Municipalità I, Giovanna Mazzone, ha spiegato in una nota quali saranno le decisioni per limitare i disagi per gli automobilisti: "Con il supporto della polizia municipale è stato disposto il senso unico da corso Europa verso via Manzoni per consentire il deflusso delle auto dal Vomero verso la zona di Posillipo. E’ invece completamente libera via Caravaggio".