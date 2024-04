Gli ruba pezzi dell'auto, poi prova ad investirlo: follia a via Petrarca

Nella giornata di ieri la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare di custodia in carcere per una persona ritenuta gravemente indiziata di rapina aggravata.

L'episodio è quello della notte del 20 gennaio scorso, in via Petrarca. Un uomo, nel riprendere il proprio veicolo, notò la mancanza di alcune parti della propria autovettura e una persona lì vicino, in una Fiat Punto, intenta ad allontanarsi. Nell'auto aveva i fanali posteriori e il computer di bordo asportati proprio dall'auto della vittima.

La vittima a quel punto si era avvicinato per chiedere spiegazioni, e al suo indirizzo sono partite minacce al punto che il rapinatore nel ripartire ha provato ad investirlo.

L'episodio è stato denunciato alla polizia e sono partite le indagini: è stato arrestato un soggetto già gravato da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.