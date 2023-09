Crolla parte del cornicione della Fiorelli: la scuola chiude a pochi giorni dall'apertura

Alunni, docenti e personale scolastico saranno costretti, per almeno due settimane, a svolgere le proprie attività presso la sede di via Tommaso Campanella 1 così come disposto dalla nota emanata oggi 22 settembre dalla Prof.ssa Elena Fucci, Dirigente Scolastico della storica scuola di Chiaia. La causa del trasferimento forzoso è da imputarsi al distaccamento di alcune parti di cornicione dell’edificio che hanno imposto interventi urgenti di messa in sicurezza alla struttura. Tali interventi verranno avviati lunedì 25 settembre e coinvolgeranno l’intera area; per l’occasione è stato varato dalla Municipalità 1 un piano traffico straordinario che prevede tra l’altro la sospensione temporanea della circolazione in via Carlo Poerio e l’interdizione di alcuni stalli di sosta lungo via Fiorelli con il dirottamento del traffico veicolare verso via Calabritto.

Lavori

Stando all’ordinanza nr. 81 emanata dalla stessa Municipalità, gli interventi dovrebbero durare fino al giorno 29 settembre, dopodiché si attenderanno i sopralluoghi tecnici per le opportune verifiche di collaudo. Tale provvedimento, seppur doveroso ha suscitato non poche polemiche tra le famiglie dei piccoli discenti a causa dell’eccessiva dislocazione della struttura ospitante rispetto a quella che è la sede centrale, che da quest’anno, ricordiamolo, è stata accorpata scuola Statale Tito Livio .

La particolare allocazione urbana nel cuore del centro storico fa dell’operosa scuola di Chiaia struttura di prossimità a tutti gli effetti selezionata da numerose famiglie non soltanto per l’ottima offerta formativa ma anche per la posizione privilegiata che interessa l’ampia area tra Chiaia antica ed i Quartieri Spagnoli. Lo spostamento forzato verso Mergellina arrecherà non pochi problemi ai giovani alunni, crisalide di ragazzi che, vista la tenera età troverà grosse difficoltà per muoversi in autonomia. Mentre tra le famiglie dei giovani studenti si siglano accordi di collaborazione per alleviare i disagi delle settimane che verranno la Direttrice della struttura fa sapere che si sta adoperando alacremente affinché la situazione rientri nella normalità nel minor tempo possibile.

Sono anni che i Dirigenti chiedono alle sorde Amministrazioni degli ultimi anni interventi muscolari sull’edilizia scolastica per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle strutture, richieste costantemente inascoltate. Intanto l’autunno è alle porte e con esso le allerte meteo,,,