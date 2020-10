Bara sul lungomare di Napoli: svelato il motivo

Ha destato sgomento ieri la visione sul lungomare di via Caracciolo, sul lato della Villa Comunale, di una bara abbandonata. Tante le ipotesi alcune inquietanti, altre scherzose, tanto da spingere gli amanti del lotto ad andare a giocare i numeri per l'unicità l'evento.

Questa mattina però è emersa la verità. Come ricostruito dalla Municipale, un furgone ha perso la bara ieri mattina poco prima delle 7 del mattino e il conducente del veicolo andato poi a riprenderla non appena si è accorto della caduta. In tale lasso di tempo però qualcuno ha notato la sua presenza sul lungomare, scattando la foto diventata virale sui social.