Stadio Collana, nuovo passo importante per il futuro: “Gli investimenti arriveranno a 70 milioni di euro”

Nuovo passo importante per il futuro dello Stadio Collana, lo storico polisportivo vomerese attualmente oggetto di un ampio intervento di restyling ad opera della Regione Campania, ente proprietario dell'impianto. A Palazzo Santa Lucia, nel pomeriggio di martedì, il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli e il numero uno dell'ARUS, l'ingegnere Flavio De Martino, hanno firmato l'accordo che prevede l'affidamento al Coni regionale della gestione sportiva dello stadio polivalente napoletano. La firma è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò.

Proprio il numero uno dello sport italiano ha annunciato che sarà nuovamente a Napoli venerdì 12 aprile per una sorta di nuova inaugurazione del Collana, all'interno del quale i lavori andranno avanti nei mesi successivi.

De Luca: "L'investimento complessivo arriverà ai 70 milioni di euro. Creeremo un vero e proprio gioiello"

"E' una giornata importante per tutti quanti noi. Per il Collana facciamo un investimento che alla fine arriverà ai 70 milioni di euro. Abbiamo deciso di investire qualcosa in più perché si tratta di interventi che si fanno una volta ogni mezzo secolo. Con l’ingegnere De Martino che presiede l’Arus abbiamo valutato alcuni interventi da realizzare, come ad esempio la copertura delle tribune, che abbiamo deciso di coprire totalmente con ulteriori 15 milioni di euro", ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della firma dell'accordo a Palazzo Santa Lucia.

"L’impianto sarà bellissimo, ultramoderno, con risparmio energetico. Ci saranno una decina di palestre, piscine. Abbiamo dovuto trovare un punto di equilibrio tra le famiglie del quartiere e l’attività agonistica. Abbiamo fatto le nostre scelte per garantire ai ragazzi del Vomero e di tutta Napoli la possibilità di fare pratica sportiva, anche amatoriale. Credo che saremo pronti con i primi impianti da qui a 2 mesi. Avremo la pista d’atletica adeguata anche per eventi sportivi di livello internazionale. Abbiamo deciso di completare l’intervento anche con due piani di parcheggio interrato sotto l’impianto con 2/300 posti auto. Ci sarà anche un lavoro di arredo urbano al contorno. Creeremo, dunque, un vero e proprio gioiello dal punto di vista sportivo, dell’aggregazione sociale e anche della dignità urbana, in un quartiere importante di Napoli", ha aggiunto il governatore campano.