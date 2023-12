Stadio Collana, via ai lavori di demolizione della tribuna: "Sarà l'impianto più moderno della Campania"

E' iniziato questa mattina l'intervento di demolizione di una delle due tribune dello Stadio Collana, nell'ambito dell'ampio restyling previsto per l'impianto sportivo vomerese. Per l'occasione il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, congiuntamente al presidente dell'Arus, l'ing. Flavio De Martino, la presidente della V Municipalità Arenella Vomero Clementina Cozzolino e il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli, ha effettuato un sopralluogo presso il polisportivo di piazza Quattro Giornate per fare il punto della situazione e mostrare alla stampa cittadina le attuali condizioni della struttura dopo il lunghissimo contenzioso con la Giano srl. Nel frattempo proseguono i lavori sulla piscina, il cui termine è previsto entro la fine del mese di febbraio 2024.

Demolizione della tribuna, mezzi meccanici in azione al Collana | VIDEO

Due anni per completare tutto il restyling, con riaperture a blocchi

"Sono lavori impegnativi, 40 milioni di euro. Faremo il meglio possibile. Tecnologie moderne, risparmio energetico, impianti modernissimi. Ovviamente cureremo noi la gestione per evitare di fare come in passato con le Universiadi: noi abbiamo fatto gli impianti, li abbiamo consegnati, poi nessuno fa la manutenzione e vanno a farsi benedire. Riapertura? Possiamo andare avanti per blocchi, ovviamente tenendo sempre conto delle condizioni di sicurezza. Ho visto che qualcuno sollecita l’apertura. Che apriamo? Qui abbiamo problemi strutturali, di pubblica incolumità. Apriamo quando stiamo tranquilli. E’ chiaro che non è che ce lo teniamo conservato. Noi abbiamo interesse ad aprire quanto prima possibile. Ma bisogna fare i lavori, la messa in sicurezza degli impianti e quanto altro. Quando avremo la possibilità di consegnare anche un blocco, ma in condizioni di sicurezza, lo faremo tranquillamente. Bruceremo i tempi. La società che aveva preso la gestione qui alla fine si è rivelata una società edile, non sportiva. Per ritornare in possesso di questo impianto, abbiamo dovuto fare un contenzioso amministrativo, fino al Consiglio di Stato, per anni e anni, anche per procedure sbagliate della passata amministrazione regionale. Abbiamo voluto farvi vedere oggi come ci hanno lasciato l’impianto. Una vergogna, una cosa irresponsabile. Prima di riconsegnarlo alle famiglie e ai bambini, bisogna mettere in sicurezza tutto e demolire quello che va demolito. Cominciamo con la demolizione della tribuna. Faremo per la parte sportiva impianti importanti, numerose palestre, sotto le tribune. Daremo al quartiere anche un parcheggio interrato da 200 posti auto. Servirà per le famiglie che portano i bambini e le bambine a fare sport, ma servirà anche per i residenti. Noi puntiamo a completare tutto in due anni, ma consegneremo a blocchi gli impianti a mano a mano che li ristruttureremo. Cercheremo di bruciare i tempi e di non perdere neanche un minuto", ha spiegato De Luca.

Sulla tempistica degli interventi e delle riaperture è intevenuto anche il presidente dell'Arus, l’ingegnere Flavio De Martino: “Con la tribuna da demolire non possiamo far correre le persone sulla pista di atletica. Inizieremo i lavori di manutenzione sulle palestre. Speriamo nei primi mesi del 2024 di aprire un primo blocco di palestre e della pista”.

"Sarà l'impianto più moderno che avremo in Campania"

"Nel frattempo - ha aggiunto De Luca - stiamo elaborando il progetto esecutivo, abbiamo fatto la gara, per la progettazione del rifacimento di tutto l’impianto. E’ una cosa che francamente mi dà un’emozione. Questo è un impianto storico, che rappresenta la storia dello sport, ma in qualche modo anche la storia democratica e civile di Napoli. Questo era un luogo in cui venivano deportati i democratici nel periodo fascista, nel periodo della guerra. E’ un luogo carico di simboli ed è davvero un’emozione intervenire su questo impianto e riconsegnarlo alla città. Valeva la pena fare questo investimento. Un investimento del genere si fa una volta ogni 100 anni. Alla fine sarà l’impianto più moderno che abbiamo, a Napoli sicuramente, e per la Regione Campania. Sarà una cosa bellissima. Ora abbiamo iniziato i lavori di demolizione della tribuna, a febbraio dovremmo completare i lavori per la piscina, che quindi sarà fruibile. Un passo alla volta faremo una vera rivoluzione".

Il progetto di restyling

Lo Stadio Collana, storico impianto polisportivo della città di Napoli inaugurato nel 1925, presto cambierà completamente volto nei prossimi due anni attraverso l'ampio progetto di ristrutturazione previsto dalla Regione Campania, con un investimento di circa 40 milioni di euro.

10 nuove palestre, oltre 200 posti auto di parcheggi interrati, rifacimento della piscina coperta, copertura delle tribune. Campo da basket, campo per calcio, rugby e hockey su prato.

La proposta progettuale prevede anche soluzioni illuminotecniche sportive con moderni sistemi led, che consentiranno di aumentare l'attrattività della struttura e incrementare il comfort visivo e il benessere degli atleti con un fascio luminoso uniforme e privo di abbagliamento. Anche le zone circostanti l'impianto saranno interessate da interventi di arredo urbano.