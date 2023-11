Mazzarri e il Napoli in Europa, le ultime partite e le ultime formazioni con lui in panchina

Era il 14 marzo del 2012. Il Napoli di Mazzarri scese in campo allo Stamford Bridge forte di una vittoria all’andata per 3-1 al San Paolo. Il Chelsea nel frattempo aveva cambiato allenatore, passando da Villas-Boas a Di Matteo, che era il suo secondo. È questa l’ultima partita che gli azzurri disputarono in Champions League con il tecnico toscano in panchina.

La Champions League 2011-12

Stasera, quasi 12 anni dopo quella sfortunata trasferta londinese (finì 4-1 per i padroni di casa al termine dei tempi supplementari), Mazzarri sarà nuovamente sulla panchina del Napoli in un match di Champions League, al Bernabeu per affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Di cose ne sono cambiate molte, basta guardare chi scese in campo quel 14 marzo con la casacca azzurra: De Sanctis in porta; Campagnaro, Cannavaro e Aronica in difesa; Maggio, Gargano, Inler, Zuniga, Hamsik a centrocampo; Lavezzi e Cavani davanti.

L'Europa League 2012-13

L’anno successivo il Napoli avrebbe partecipato all’Europa League, e lì invece abbiamo l’ultima statistica relativa ad una partita europea degli azzurri con Mazzarri in panchina. A Plzen in Cechia, per i sedicesimi di finale. Era giovedì 21 Febbraio 2013 e il Napoli perse 2-0 dopo che aveva già subito un pesante 3-0 al San Paolo. Ancora più dal sapore retrò quella formazione, con De Sanctis in porta, in difesa da sinistra a destra Zuniga, Rolando, Gamberini e Maggio, a centrocampo Behrami, Donadel e Dzemaili, in attacco Insigne, Calaiò, Pandev.

L'ultima di Mazzarri in Europa, col Torino

Al 29 agosto del 2019 invece risale l’ultima partita europea in assoluto per Walter Mazzarri, in Europa League. Il suo Torino venne sconfitto dal Wolverhampton 2-1 e non riuscì a qualificarsi alla fase a gironi della competizione.