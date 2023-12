Il ds del Napoli Melluso: “Rinnovo Osimhen? Siamo abituati a lavorare sottotraccia”

"Il rinnovo di Osimhen è il regalo di Natale per i tifosi? Noi siamo abituati a lavorare sottotraccia, anche quest'estate quando abbiamo preso dei nuovi giocatori l'abbiamo fatto senza fare grandi annunci prima. Spetterà ovviamente al presidente De Laurentiis dare la notizia, è stata una trattativa lunga e speriamo di concluderla ma gli annunci si danno quando sono fatti. C'è una volontà da parte di entrambi di chiudere questa trattativa e vedremo nelle prossime settimane", Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso a Mediaset nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Napoli-Frosinone. ''La Coppa Italia è un obiettivo? Al di là dell'andamento in campionato l'obiettivo della Coppa Italia è sempre stato nei nostri pensieri perché è una manifestazione che soprattutto nell'ultimo decennio è diventata importante per tutti. Ricordo quando il Napoli l'ha vinta con Gattuso in panchina, fu un momento di grande entusiasmo. Ci teniamo a fare bene per passare il turno. Ci aspettiamo risposte convincenti da Lindstrom questa sera? È un giocatore che ha qualità indiscusse, stasera non è la prova del nove. È un momento in cui chi ha trovato meno spazio può avere la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità" ha aggiunto il ds.

"Soddisfatti del lavoro di Mazzarri? Il suo arrivo è coinciso con la sosta per le nazionali per cui ha potuto lavorare poco con i giocatori. Ma ha inciso subito, sia dal punto di vista tattico che su quello mentale. Siamo molto contenti del suo operato. Certo, appena arrivato ci sono state partite proibitive ma noi siamo il Napoli. Abbiamo fatto bene con il Real, la Juve e anche l'Inter anche se abbiamo perso, ma la squadra ha reagito molto bene alle sollecitazioni dell'allenatore", ha proseguito Meluso. "Il Barcellona agli ottavi di Champions? Il Napoli è un club importante nel panorama europeo e credo che anche da parte del Barcellona ci sia stata un po' di delusione per aver pescato il Napoli. Oggi il Napoli non è più la squadra che ha paura se incontra un top club. Siamo una squadra solida, con giocatori importanti e credo che ce la giocheremo alla pari. Il Barcellona è una grande squadra con giocatori di alto livello ma credo che il Napoli dirà la sua'', ha concluso il ds dei partenopei.