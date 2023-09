Il Napoli torna 'campione': contro l'Udinese vittoria e prestazione

Il Napoli torna in versione campione d'Italia e dopo la poco fortunata prova di Bologna, gli azzurri tornano alla vittoria in campionato con un sonoro 4-1 inflitto all'Udinese. Gli uomini di Garcia confermano i progressi visti al Dall'Ara e approfittano del passo falso interno dell'Inter capolista, sconfitta a San Siro dal Sassuolo, per accorciare a - 4 dalla vetta della classifica. La notizia più importante della serata, però, è il ritorno al gol di Khvicha Kvaratskhelia, che si mette alle spalle un lungo digiuno. Dà un calcio alle polemiche degli ultimi giorni anche Victor Osimhen, autore del gol del 2-0.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Garcia ripropone Mario Rui e Politano titolari, con Osimhen regolarmente al centro dell'attacco dopo gli ultimi giorni 'particolari'. Sottil, invece, si affida ancora alla coppia formata dal giovane Lucca e dall'esperto Thauvin.

STRISCIONE DELLA CURVA A PRIMA DEL MATCH - Prima del calcio d'inizio la Curva A ha esposto uno striscione con evidente riferimento alle polemiche degli ultimi giorni e delle ultime ore. "Oltre ogni singolo comportamento: il rispetto per la maglia resta il primo comandamento", il testo.

UNO-DUE AZZURRO NEL PRIMO TEMPO - Il Napoli parte bene e conferma i progressi visti a Bologna dal punto di vista tattico. Al 20' la prima grande occasione del match è per Zielinski, che fa tutto bene ma il suo tiro si perde di poco alto sulla traversa. Il polacco sblocca comunque lui il match al 19'. Kvaratskhelia viene atterrato in area, l'arbitro Manganiello fa cenno di proseguire ma successivamente viene richiamato al Var e dopo la 'review' concede il penalty. Dal dischetto stavolta non va Osimhen, ma Zielinski che spiazza Silvestri e porta il Napoli in vantaggio. Al minuto 39 arriva il raddoppio a firma dell'uomo più atteso, Victor Osimhen, che pescato splendidamente da Politano batte Silvestri in uscita.

KVARATSKHELIA SI SBLOCCA - Nella ripresa Garcia manda ben presto in campo Lindstrom, che con le sue accelerazioni accende il Maradona. Osimhen esce tra gli applausi, Kvaratskhelia intuisce che è la serata giusta per sbloccarsi. Il georgiano viene prima fermato dal palo al 56' e al 68', poi finalmente la sua perseveranza viene premiata al 74', con il gol del 3-0. Negli ultimi minuti c'è anche lo spazio per la rete della bandiera friulana con il talentino Samardzic, a cui risponde immediatamente il 'Cholito' Simeone, che fissa il risultato sul 4-1.

LA SODDISFAZIONE DI DE LAURENTIIS - "Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti!". Questo il tweet del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis al termine del match.

UDINESE TALISMANO AZZURRO - Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 15 gare contro l’Udinese in Serie A TIM, vincendo 12 volte nel periodo e realizzando 2.6 gol in media a partita. Gli azzurri hanno vinto le ultime dieci sfide casalinghe contro i bianconeri in campionato. L’ultima volta che hanno mancato il successo in casa contro i friulani risale al pareggio per 3-3 del 7 dicembre 2013 (doppietta di Pandev e gol di Dzemaili per i partenopei, Bruno Fernandes, Basta e Heurtaux i marcatori per i bianconeri).

Victor Osimhen ha realizzato sei gol contro l’Udinese in Serie A, al pari di quelle segnate contro il Sassuolo. Il nigeriano ha trovato la rete in tutte le ultime cinque sfide contro i friulani in campionato. Contro nessuna squadra aveva mai segnato in cinque sfide di fila nel torneo.