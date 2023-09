Garcia: "Contento per Osimhen e Kvaratskhelia. Non siamo ancora dove vogliamo essere in classifica"

"Io ero sereno e tranquillo prima della partita e lo sono anche dopo. Sono contento perchè abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Sono contento per Victor che ha segnato, visto che era sull'attualità negli ultimi due giorni. Lui la cosa che ama di più è giocare a calcio. Ha fatto un assist a Zielinski facendogli calciare il rigore. Non è che perchè aveva sbagliato il rigore al Bologna, non fosse più il nostro primo rigorista. Abbiamo ritrovato anche un grande Kvaratskhelia. Bisognava solo continuare così e rimanere tranquilli, che il gol sarebbe arrivato. Sono tante le cose positive, come la prestazione di Lindstrom o il gol del 'Cholito' Simeone. Anche la difesa ha fatto bene. Sono soddisfatto di come abbiamo giocato stasera, ma anche di come avevamo giocato a Bologna. Non dobbiamo essere euforici, ma soddisfatti per quanto fatto. Stasera, rispetto a Bologna, abbiamo avuto un po' di fortuna". Così Rudi Garcia ha analizzato Napoli-Udinese nel corso della conferenza stampa post partita.

"In classifica non siamo ancora tra i primi quattro, dove vogliamo essere. Ora a Lecce dobbiamo mantenere questa voglia e concentrazione, perchè è una buona squadra. L'unica cosa che ci manca in questo inizio campionato sono i tre punti persi contro la Lazio. Ci serve una striscia di almeno tre vittorie per tornare dove vogliamo essere", ha aggiunto il tecnico francese guardando già alla sfida di sabato del Via del Mare.

Chiusura sulla prestazione di Natan: "Con lui abbiamo lavorato tanto durante la sosta delle nazionali. Se Rrahmani fosse stato a disposizione, avrebbe già esordito a Genova. Sono contento per lui, ha ascoltato e lavorato sodo. Ha dimostrato quello che può fare".