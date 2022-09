Napoli-Liverpool, le grandi notti di Champions tornano al Maradona

La Champions League torna nel luogo in cui undici anni fa nacque il celebre "urlo" le cui immagini hanno poi fatto il giro del mondo. La massima competizione europea sbarca nuovamente al Maradona con l'attesissima sfida tra Napoli e Liverpool. Nell'ultima occasione l'impianto di Fuorigrotta si chiamava ancora stadio San Paolo: era il 25 febbraio 2020, il Covid era appena arrivato in Italia, e sul terreno verde si affrontarono il Napoli guidato in panchina da Gennaro Gattuso ed il Barcellona di Lionel Messi. Il match di andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020 finì 1-1 con reti di Dries Mertens e Griezmann.

Sold out sugli spalti

Anche in quest'occasione la cornice sugli spalti è quella delle grandi occasioni. Tagliandi praticamente introvabili per ogni settore, con i cancelli dello stadio aperti tre ore prima del fischio d'inizio.

Spalletti sfida Klopp, duello fantasia tra Kvaratskhelia e Salah

Nonostante la frattura della clavicola rimediata domenica scorsa, Luciano Spalletti guiderà regolarmente i suoi dalla panchina nella sfida contro i 'reds'. Il tecnico azzurro ha suonato la carica nella conferenza stampa alla vigilia: "Si torna in Champions dopo un po' di tempo e si trovano delle squadre più rappresentative. Daremo il massimo per fare una prestazione all'altezza e soprattutto non bisogna andare in campo per raccogliere i complimenti, ma con l'idea di vincere la partita e ci proveremo. Mi emoziona tantissimo poter essere al luna park del gioco del calcio. Sentire la musica della Champions fa brillare gli occhi a tutti. E' un'atmosfera bellissima, è un premio al grande campionato fatto l'anno scorso. Giocare questa competizione è quello a cui aspirano tutti. Il Liverpool? Contro quei giocatori devi essere sempre acceso al massimo, anche quando il pallone è fuori dal rettangolo di gioco, perchè te lo puoi ritrovare da tutte le parti".

Klopp, invece, dovrà provare a sfatare il tabù Fuorigrotta: nelle tre precedenti sfide di Champions a Napoli, una con il Borussia Dortmund e due con il Liverpool, il tecnico tedesco è sempre uscito sconfitto.

Oltre che della sfida sulle panchine, Napoli-Liverpool vivrà anche del duello in campo tra un talento in grande ascesa come Khvicha Kvaratskhelia ed uno ampiamente affermato come Salah. Il doppio ex del match, Rafa Benitez, su "The Times" ha messo in guarda i 'reds' dal giovane fantasista georgiano: "Khvicha Kvaratskhelia sarà un nome sconosciuto a molte persone, ma rappresenta un'enorme minaccia per il Liverpool. È un giovane giocatore che ha avuto un enorme impatto da quando è arrivato al Napoli in estate dalla Dinamo Batumi, squadra georgiana. In precedenza era stato al Rubin Kazan, ma è tornato in patria dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Parlando con alcuni amici in Italia durante il fine settimana, mi hanno detto che è il miglior giocatore in Serie A in questo momento".

Osimhen e Lozano recuperati

Per l'esordio stagionale europeo, Luciano Spalletti potrà contare su Victor Osimhen ed Hirving Lozano. I due attaccanti hanno risolto i problemi fisici accusati nei giorni scorsi e figurano regolarmente nell'elenco dei convocati.

In Youth League vincono gli inglesi

Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Liverpool per 2-1 nell'esordio di Youth League al centro sportivo di Cercola. Dopo il vantaggio inglese maturato nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Doak, gli uomini di Frustalupi hanno pareggiato intorno al 60' grazie ad un calcio di rigore trasformato da Iaccarino. Al 67', però, è arrivato il gol vittoria di Cannonier.