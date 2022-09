Napoli-Liverpool, dove vedere la partita

Napoli e Liverpool scenderanno in campo allo stadio Maradona mercoledì 7 settembre alle ore 21.00 per la prima giornata dei gironi della Champions League 2022/2023.

Gli inglesi sbarcheranno a Fuorigrotta per la terza volta in quattro anni per un match della massima competizione europea. Nei due precedenti, nell'ottobre 2018 e nel settembre 2019, il Napoli ha sempre avuto la meglio sui 'reds' (1-0 e 2-0 i risultati).

La partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini.