Napoli-Liverpool, il doppio ex Benitez: "Kvaratskhelia rappresenta un'enorme minaccia per gli inglesi"

Rafa Benitez è un doppio ex di Napoli e Liverpool. L'ex tecnico azzurro, nella sua analisi per "The Times", ha individuato in Khvicha Kvaratskhelia la principare minaccia per la squadra inglese.

"Khvicha Kvaratskhelia sarà un nome sconosciuto a molte persone, ma rappresenta un'enorme minaccia per il Liverpool. È un giovane giocatore che ha avuto un enorme impatto da quando è arrivato al Napoli in estate dalla Dinamo Batumi, squadra georgiana. In precedenza era stato al Rubin Kazan, ma è tornato in patria dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Parlando con alcuni amici in Italia durante il fine settimana, mi hanno detto che è il miglior giocatore in Serie A in questo momento", il pensiero di Benitez.