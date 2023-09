Napoli-Lazio, i dati del match: Mario Rui primo azzurro in tre speciali indicatori

La Lega Serie A ha reso noti i dati statistici di Napoli-Lazio attraverso il consueto match report post partita. Guardando in casa azzurra emergono alcune curiosità.

Mario Rui, subentrato nel corso della ripresa a Mati Olivera, è risultato il primo calciatore tra i partenopei in tre speciali indicatori: l'indice di "rischio passaggio" (che misura la propensione dell'atleta a rischiare la giocata) con il 39.55%, davanti a Kvaratskhelia (31.80%), la "disponibilità al passaggio" (ovvero quando un giocatore si smarca dagli avversari per ricevere il passaggio del compagno) con il 91.10%, e la "velocità media in corsa" con 11.08 km/h.

A primeggiare nella "velocità in sprint", invece, è, neanche a dirlo, Victor Osimhen, con 35.78 km/h.