Le condizioni di Kim: come sta il difensore sudcoreano in vista della Juventus

Uscito dopo 45' contro la Sampdoria, Kim Minjae ha preoccupato i tifosi del Napoli soprattutto in vista del big match di venerdì sera contro la Juventus. Il calciatore sarà "monitorato con attenzione nei prossimi due giorni, è così che si dice e che si fa in questi casi, ma l'idea è che venerdì sarà regolarmente in campo in occasione della grande notte con la Juve", spiega il Corriere dello Sport.

Il sudcoreano è uscito a scopo precauzionale domenica, proprio per evitare problemi in vista della partita del Maradona. L'affaticamento al polpaccio accusato a Marassi divrebbe quindi essere stato gestito con buon tempismo dallo staff medico azzurro, così come del resto ha spiegato lo stesso Luciano Spalletti.

Particolarmente indicativo sarà - più della seduta di scarico di ieri - l'allenamento di oggi.