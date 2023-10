"Buon compleanno eterno Diego": il messaggio del Napoli nel giorno del compleanno di Maradona

"Buon compleanno, eterno Diego". Così il Napoli via social, dopo averlo fatto anche ieri nello stadio a lui intitolato prima del match contro il Milan, ricorda Diego Armando Maradona nel giorno in cui avrebbe compiuto 63 anni.

Sempre ieri sera a Fuorigrotta, nel corso del primo tempo della partita, la Curva A ha esposto uno striscione in memoria dell'ex capitano azzurro: "Nella mente c'è un ricordo che non mi abbandona: il bacio di Carmando e Maradona. Buon compleanno leggenda".

Questa sera poi, in occasione del match di campionato contro la Virtus Bologna in programma al PalaBarbuto, il Napoli Basket scenderà in campo con una canotta speciale in stile Argentina per omaggiare il 'Pibe de Oro'.