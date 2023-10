Napoli Basket, l'omaggio a Maradona nel giorno del suo compleanno: con Bologna canotta in stile Argentina

La Gevi Napoli Basket scenderà in campo lunedì sera, in occasione dell'attesissimo match di campionato contro la Virtus Bologna (Fruit Village arena PalaBarbuto 'sold out' già da giorni) con una canotta speciale da gioco in stile Argentina per rendere omaggio a Diego Armando Maradona nel giorno del suo compleanno, il 30 ottobre.

"Napoli Basket e Givova hanno deciso di creare questa maglia ispirandosi ai colori dell'Argentina e ad una leggenda indimenticabile: una jersey che unisce il passato al presente e porta il fuoco dell'entusiasmo di Maradona nel cuore di ogni appassionato di basket. Maradona è un'icona che ha incantato i tifosi e portato gloria alla città. Ma il suo legame con Napoli non si è limitato solo al calcio. Diego ha dimostrato un amore profondo per la città, sostenendo in modo appassionato il basket. Maradona non solo assisteva alle partite, ma spesso era possibile osservarlo giocare a basket con gli amici nei quartieri della città. Testimonianza tangibile del suo amore per Napoli e per lo sport in generale. Questa jersey verrà indossata in occasione della prossima partita tra Generazione Vincente Napoli Basket e Virtus Segafredo Bologna, lunedì 30 Ottobre, giorno in cui ricorre il compleanno di Diego. Molto più di una divisa, un tributo alla grandezza!", si legge nella nota ufficiale del club partenopeo.