"Fossi nel Napoli, dopo l'addio di Kim, prenderei Bonucci. Lo ritengo ancora utilissimo"

Leonardo Bonucci, in uscita dalla Juventus, al Napoli al posto di Kim. A vedere di buon occhio un trasferimento che farebbe a dir poco rumore è il noto giornalista Italo Cucci.

Rispondendo alla lettera di un lettore nella sua rubrica "Post" sul Corriere dello Sport, Cucci ha espresso la sua opinione contro i 'moralisti' del calcio pronti a 'condannare' i calciatori che vanno a giocare in squadre rivali o in Arabia per ingaggi elevati: "Dopo i clamorosi 'tradimenti', se fossi nel Napoli - che ha bisogno di rafforzare la difesa dopo l'addio di Kim - mi prenderei Bonucci. Perchè lo ritengo ancora utilissimo. E per vedere la faccia che farebbero certi sapientoni televisivi".