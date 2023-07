Calciomercato Napoli - L'agente di Osimhen a Castel di Sangro. Per Lozano resta aperta l'ipotesi MLS

L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è arrivato nel ritiro del Napoli a Castel Di Sangro. Nelle prossime ore - riferisce Sky Sport - è previsto un incontro con il presidente De Laurentiis per sistemare gli ultimi dettagli relativi al prolungamento dell’attaccante nigeriano.

Tre i punti sui quali si dovrebbe dialogare. Dall’entità della clausola rescissoria al prolugamento contrattuale, in scadenza nel 2025, all’adeguamento dell’ingaggio. Si va verso una clausola da 150 milioni. Dettagli che si proveranno a sistemare in questo nuovo incontro in programma a breve.

Lozano, resta in piedi l'ipotesi MLS

Chi è lontano dal rinnovo contrattuale con il Napoli è invece Hirving Lozano. Per l'attaccante resta in piedi l'ipotesi MLS. Secondo quanto riferisce dal Messico "Wdeportes" 'El Chucky' sarebbe vicino all'approdo ai Los Angeles Galaxy, dove ad attenderlo ci sarebbe un contratto milionario di 4 anni con un importante aumento di ingaggio rispetto al già sostanzioso salario che l'ex Psv percepisce attualmente in azzurro.