CALCIOMERCATO NAPOLI - Le ultimissime sugli azzurri: trattative in entrata e in uscita

Milik va al Marsiglia. Agli azzurri piace il giovane talento Stankovski. Il Milan prova ad accelerare per Junior Firpo. Tutti gli aggiornamenti

Manca ormai solamente l'ufficialità per il passaggio di Arkadiusz Milik all'OM. L'attaccante è sbarcato quest'oggi a Marsiglia per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club.

Il polacco, che vestirà la maglia numero 19, lascia il Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto per 8 milioni di euro, più 4 di bonus.

Il centravanti ex Ajax saluta così la maglia azzurra dopo 4 anni e mezzo, con 48 gol siglati in 122 presenze.

Futuro ancora incerto, invece, per Fernando Llorente: il Valladolid si defila per ora, mentre restano in corsa Udinese e Athletic Bilbao.

Il giovane talento Stankovski nel mirino azzurro

Dopo Goran Pandev ed Elijf Elmas il Napoli potrebbe avere in futuro un altro calciatore macedone. Si tratta di Luka Stankovski, giovane talento del Rabotnicki, classe 2002.

Il promettente centrocampista ha già messo a segno 7 gol in 15 prsenze in campionato quest'anno.

Per strapparlo al club di Skopje - secondo quanto riferisce Sporx - si profila un duello tra il club azzurro e i turchi del Fenerbahce.

La richiesta per il cartellino di quello che in patria viene definitivo come il nuovo Elmas, sarebbe di 1 milione di euro.

Il Milan prova ad accelerare per Junior Firpo, Napoli bloccato da Ghoulam

Junior Firpo sembra essere ormai al passo d'addio con il Barcellona. Negli ultimi giorni è il Milan che sta provando ad accelerare sul giocatore. Secondo la Gazzetta dello Sport il club rossonero avrebbe offerto 500 mila euro per il prestito fino a giugno. Gli spagnoli chiedono 1 milione. Napoli al momento fermo sui terzini sinistri: se non parte Ghoulam (per il quale nei giorni scorsi è spuntato il Newcastle), gli azzurri restano così.

Sokratis rescinde con l'Arsenal

E' stato accostato a lungo in estate al Napoli. Sokratis Papasthatopoulos è ora libero a parametro zero, dopo aver rescisso il suo contratto con l'Arsenal. Il difensore greco tornerebbe volentieri a giocare in Italia, ma gli azzurri al momento non cercano un centrale difensivo, visto che Masksimovic dovrebbe restare almeno fino a fine stagione.

Per Senesi grande concorrenza

In vista della prossima stagione, il Napoli continua a tenere d'occhio Marcos Senesi. Il difensore del Feyenoord si sta mettendo in mostra con grandi prestazioni nel campionato olandese, attirando l'attenzione di alcuni top club europei. Tra questi, secondo Tyc Sports, ci sarebbe anche il Real Madrid.