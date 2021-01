CALCIOMERCATO NAPOLI - Dalla Francia: "Milik atteso a Marsiglia per le visite mediche"

Arkadiusz Milik è ormai ad un passo dal passaggio all'OM. Il centravanti del Napoli, come riferisce Rmc Sport dalla Francia, è infatti atteso per oggi a Marsiglia per le visite mediche.

Le tre parti hanno definito l'intesa completa nella serata di mercoledì. La formula dell'operazione sarà quella del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra di 8 milioni di euro più 4 di bonus.