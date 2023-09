Il Napoli pareggia a Bologna: Osimhen sbaglia un rigore da tre punti

Quella di Bologna è una partita a due facce per il Napoli. Gli azzurri si ritrovano tatticamente e ritrovano quantomeno uno spartito da 'suonare', rischiando pochissimo e ritrovando compattezza, ordine e cattiveria agonistica. I tre punti, però, non arrivano neanche stavolta, complice un periodo non troppo fortunato. Il palo ferma Osimhen nel primo tempo, poi il nigeriano calcia male e sbaglia nella ripresa un rigore. A lasciare un po' perplessi sono un po' i cambi conservativi di Garcia nel finale, quando il Bologna non sembrava destare alcune preoccupazione a Di Lorenzo e compagni, impegnati nel cercare la vittoria a tutti i costi. Alla fine bisogna accontentarsi di un punto conquistato al Dall'Ara e cercare di ripartire da una prestazione in crescita rispetto ai match con Lazio, Genoa e Braga. Mentre l'Inter capolista è già lontana 7 punti.

Le scelte degli allenatori

Coppia centrale obbligata in difesa per Garcia, che lancia dal primo minuto Natan, all’esordio in campionato, accanto ad Ostigard. Sulla sinistra Olivera vince ancora il ballottaggio con Mario Rui, mentre in attacco Raspadori a destra completa il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Thiago Motta lascia ancora in panchina Orsolini, con Ndoye, Ferguson e Karlsson alle spalle di Zirkzee.

Napoli compatto, attento e concentrato: Osimhen sfiora subito il gol

E’ un Napoli tatticamente diverso da quello visto all’opera nelle ultime tre partite tra campionato e coppa. Gli uomini di Garcia sono più ordinati, corti e compatti, senza le abnormi distanze tra i reparti viste contro Lazio, Genoa e Braga. Anche la concentrazione, il piglio e lo spirito degli azzurri sembrano diversi tanto che, pronti via, e i partenopei sfiorano subito il gol con Osimhen, che pescato bene in profondità da Raspadori centra il palo.

Il Bologna si chiude e attende gli ospiti. Thiago Motta perde dopo pochi minuti Posch, sostituito dall’esperto De Silvestri. I felsinei si rendono poco pericolosi, lasciando quasi del tutto l’iniziativa a Di Lorenzo e compagni.

Le speranze di vittoria si infrangono sul rigore sbagliato da Osimhen

Nella ripresa Garcia si gioca subito la carta Mario Rui, che rileva Olivera già ammonito e tra i meno brillanti della prima frazione. Successivamente entra anche Politano per Raspadori. La grande occasione per sbloccare il match arriva al minuto 72: Calafiori ferma con la mano un traversone basso di Kvaratskhelia, l'arbitro Ayroldi concede il penalty. Dal dischetto va Osimhen, che però calcia male e fuori. I padroni di casa hanno la prima grande occasione ad un quarto d'ora dal termine, con Meret che salva la sua porta su tiro di Zirkzee. Garcia opera dei cambi conservativi, togliendo prima Kvaratskhelia per inserire Elmas e poi poco dopo anche Lobotka e Osimhen per Cajuste e Simeone. Il nigeriano reagisce male al cambio, chiedendo all'uscita a Garcia di schierarsi a due punte. Il match scivola via, finisce 0-0.

De Laurentiis incoraggia la squadra: "Bravi tutti"

Per la prima volta in stagione, arriva il tweet di fine partita di Aurelio De Laurentiis: "Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!", scrive il patron azzurro al triplice fischio.