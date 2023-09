Garcia: "Osimhen? Gli ho detto qualcosa, ma resta nello spogliatoio. Garciaout? Minoranza urlante"

"Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato. Abbiamo fatto bene, ma non abbastanza per vincere. Non abbiamo preso gol. Natan ha fatto una buona prestazione. Ora dobbiamo tornare alla vittoria a partire da mercoledì". Così Rudi Garcia ha commentato Bologna-Napoli nel corso della conferenza stampa post match.

Il tecnico azzurro ha parlato delle sostituzioni di Kvaratskhelia e Osimhen e della reazione del nigeriano al momento dell'uscita dal campo: "Abbiamo tante partite davanti e qualità in panchina. Kvara ha fatto bene, nell'intervallo ha detto di avere un sovraccarico ai polpacci e non volevo perderlo. Osimhen? L'attitudine non è stata buona al momento del cambio. Non è un problema essere scontento quando si esce dal campo. Ma ciò che gli ho detto resta nello spogliatoio".

L'allenatore francese ha risposto anche ad una domanda sulle tendenze sui social di alcuni tifosi che vorrebbero già un suo esonero: "Garciaout? E' una minoranza urlante. La maggioranza dei tifosi sostiene la squadra, i giocatori e l'allenatore. Gli uomini veri si vedono nelle difficoltà".