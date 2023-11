Atalanta-Napoli, i convocati di Mazzarri: tre recuperi importanti in casa azzurra

Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Il tecnico azzurro avrà regolarmente a disposizione Victor Osimhen, Alex Meret e Piotr Zielinski, che hanno lavorato in gruppo nella seduta di allenamento del venerdì.

Non saranno disponibili, invece, Mario Rui e Lindstrom.

L'elenco completo dei convocati