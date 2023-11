Napoli, Mazzarri si 'ripresenta': "Questa è casa mia. Non mi lamento più, questa è la squadra più forte che ho allenato"

Sorridente, ironico, emozionato, ma soprattutto terribilmente carico e pronto per questa nuova sfida. E' apparso così Walter Mazzarri nella sua prima conferenza stampa ufficiale da nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico toscano ha parlato a Castel Volturno alla vigilia della trasferta con l'Atalanta che segnerà il suo ritorno sulla panchina azzurra 10 anni e mezzo dopo l'addio: "Sono emozionato. Dopo 23 anni di carriera mi sono riemozionato. Devo stare attento a come parlo perchè sono famoso per lamentarmi. Ora c'è un altro Mazzarri, non mi lamento più. Non sono stanco. Questa è sicuramente la squadra più forte che ho allenato. L'anno scorso hanno fatto un capolavoro con Spalletti, mi emozionavo a vederli giocare in Italia e fuori. Un bellissimo calcio, grande organizzazione, un orgoglio per l'Italia. Quando uno che ha fatto l'allenatore vede una squadra così da fuori, spera di poter allenare questi ragazzi. Ringrazio il presidente che mi ha chiamato, penso di allenarli almeno fino a fine anno. Napoli è casa mia. Sono entusiasta di essere qua. I tifosi napoletani che ho incontrato negli anni, mi hanno sempre dimostrato affetto. Un merito che mi prende è che la grande scalata che ha fatto la squadra e la società nel corso degli anni è partita da me e loro sono stati bravi a migliorare sempre anno dopo anno. Napoli è una grande piazza, questa squadra è rispettata in tutta Europa. Allenare gli azzurri è una grande responsabilità".

Gli obiettivi

"Ai ragazzi ho detto che, probabilmente, una squadra che non era abituata a vincere scudetti era fisiologico che pagasse qualcosa quest'anno, anche perchè inconsciamente i ragazzi stessi hanno pensato di essere talmente forti da rincorrere meno l'avversario. Nel calcio moderno contano i particolari, io ho studiato tanto perchè voglio sempre aggiornarmi. Sono cambiate tante cose negli ultimi tre, quattro, cinque anni. Era fisiologico, quindi, che quest'anno sarebbe stato più difficile. Per chiunque. Io son venuto perchè con la mia esperienza posso fargli capire i pericoli e il fatto che non bisogna sottovalutare niente. Questo penso sia il mio vero compito per provarci da qui alla fine e migliorare ciò che stiamo facendo in questo momento. Io se subentro ad un allenatore che ha un curriculum, una carriera, non lo criticherò mai, non mi permetterei mai di farlo. Quando uno entra in un momento così delicato, non si può pensare di dare degli obiettivi. Chi mi conosce sa che per me la prossima partita è quella da giocare alla morte. Serve far migliorare la squadra, cercare di creare entusiasmo e lottare sempre per 90 minuti. Alla fine tireremo le somme. In questo momento bisogna solo pensare a risolvere gli eventuali problemi che ci sono nella squadra. Noi dobbiamo pensare a tornare a vincere. L'ultima partita è stata persa. Siamo a 10 punti dalla vetta. Che senso ha parlare e fare proclami? Dobbiamo cominciare a vincere le partite. Ora c'è l'Atalanta che è un primo test importante. Poi di volta in volta si penserà a guardare avanti".

Il rapporto con De Laurentiis

"Da quando sono andato via, c'è stato un equivoco per un paio di anni. Poi ci siamo risentiti e c'è stato un rapporto importante e bello nel tempo, anche di amicizia. Ci diamo del tu, credo di poter dire che ci sia stima reciproca. Abbiamo chiarito quelle poche cose che c'erano da chiarire. L'altro giorno il presidente mi ha fatto vedere uno spezzone del film sullo scudetto che uscirà. Io non ero l'artefice, ma mi venivano i brividi a vederlo, la pelle d'oca. La stessa sensazione la provai al ritorno da Roma quando vincemmo la Coppa Italia".

Il momento della squadra

"Anguissa l'ho visto oggi, per la prima volta. Ho parlato con quelli che c'erano quando sono arrivato. Ho fatto quello che ho sempre fatto. Un po' di esperienza ce l'ho, anche nei subentri. Io sarò qui a vigilare sul particolare. Ora ci sarà tempo di stare insieme. Peraltro giocheremo ogni tre giorni e saremo sempre in ritiro. Parlerò con gli altri e piano piano capirò meglio se quello che ho percepito è la realtà. Per quanto riguarda Osimhen ho avuto la sensazione di un ragazzo veramente stupendo, molto solare. Poi è un generoso, il suo interesse è vincere con la squadra. Se c'è da correre e fare qualcosa in più, lui lo fa. Ora sta rientrando e son contento. L'ho visto poco comunque, sarò più preciso nel tempo. Confronto con Cavani? Visti da fuori sembrano simili. Edinson aveva un feeling con l'allenatore, cosa che serve per dare quel qualcosa in più, per fare quella corsa in più. Osimhen ha la stessa tipologia di gioco. Lavezzi e Kvara? Il 'Pocho' era uno che non rientrava come fa Kvara. E' difficile paragonarli, è un calcio diverso, un modulo diverso. Io lo tenevo sempre alto perchè non aveva il fiato e le qualità organiche per rientrare e fare tutta la fascia".

La formazione

"Non mi piace dar vantaggi agli avversari. Raspadori e Simeone hanno caratteristiche diverse. Il primo è più tecnico, viene incontro, mentre il secondo è più vicino ad Osimhen. Farò le mie valutazioni su vari aspetti, anche dal punto di vista fisico. L'Atalanta è una grande squadra, gioca a uomo, e non voglio che un grande allenatore come Gasperini abbia dei vantaggi. Il modulo? Sono stato fermo un anno e mezzo e ho avuto l'opportunità di aggiornarmi. Credo di saper fare qualsiasi modulo. Deciderò di partita in partita. Una squadra che ha dato spettacolo sia in Italia che in Europa l'anno scorso, credo sia giusto farla giocare come era abituata a giocare. Quando sarò più padrone della situazione, si vedrà di partita in partita quale modulo farò e quali accorgimenti prenderò. Se non alleni una squadra, non puoi avere una reale percezione della situazione, dei giocatori, delle sfaccettature. Quando ero a Napoli e non stavamo vincendo, a partita in corso toglievo un difensore e facevamo il 4-3-3 per vincere nel finale".

Il ciclo 'terribile'

"Anche nel 2009 quando arrivai a Napoli si cominciò con partite difficili. Non mi sono posto il problema allora, non me lo pongo adesso. Io sono pronto a buttarmi subito nel lavoro. E' andata bene quella volta e bisogna essere positivi e sperare che vada bene anche stavolta", ha concluso Mazzarri.