Approvati tre progetti per impianti sportivi per circa 1 milione di euro

La Giunta Comunale ha approvato oggi, su proposta dell'Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, tre delibere di grande importanza nella manutenzione degli impianti sportivi presenti sul territorio cittadino.

Sono stati approvati:

1) Il Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria presso il campo di calcio San Pietro a Patierno”, - Municipalità 7 – San Pietro a Patierno - per un importo complessivo di 250.000 euro;

2) Il Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria presso il campo di calcio Giorgio Ascarelli”, - Municipalità 6 – Ponticelli - per un importo complessivo di 150.000 euro;

3) Il Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto natatorio in Via Marco Rocco di Torrepadula” - Municipalità 8 – Piscinola - per un importo complessivo di 560.000 euro

“Si tratta di circa 1 milione di euro per la cura degli impianti sportivi – ha dichiarato l’Assessore Ferrante - Napoli Capitale Europea dello Sport significa questo: iniziare dalla manutenzione degli impianti sportivi esistenti, partendo dalle periferie, per arrivare alla cura dei nostri ragazzi e dei cittadini, offrendo loro la possibilità di fare sport e di godere di tutti i benefici connessi ed utilizzando lo sport come leva per l'inclusione, l'educazione, la cultura ed il rispetto dell'essere umano e dell'ambiente che lo circonda”.