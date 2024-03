Villari: "Fiducioso sulla nascita del centro federale di tennis a Bagnoli. Con il palazzetto potremmo candidarci ad ospitare le Atp Finals"

Il presidente del Tennis Club Napoli e numero uno della Fondazione Idis-Città della Scienza, Riccardo Villari, nel corso della presentazione dell'Atp Challenger 125 di Napoli ha parlato anche del futuro dell'area di Bagnoli: "Il dibattito su Bagnoli è stato animato negli ultimi giorni dalle parole di De Laurentiis. Noi abbiamo lavorato diversamente, individuando nel parco dello sport un luogo dove fare sorgere eventualmente un centro federale del tennis. Ne ho parlato con il presidente della federazione Binaghi e la cosa ha preso corpo. Si è partiti un anno fa, con il sindaco Manfredi che è anche commissario di governo. La federazione si è entusiasmata, tanto da pensare di chiudere i centri di Formia e Tirrenia e realizzare qui l'unico centro federale nazionale".

"Nella cabina di regia dello scorso 7 marzo si è istituito un board che sta lavorando in questa direzione, con il sindaco di Napoli e il ministro dello sport Abodi. Si sta già lavorando, sono molto fiducioso che questo si realizzi. Si è parlato anche del palazzetto, che è un'esigenza evidente sia per il tennis che per il basket. Lì c'è un problema di localizzazione. Noi potremmo essere sicuramente in concorrenza per poter ospitare le Atp Finals, come è accaduto a Torino, ma non possiamo proprio candidarci perché non abbiamo un palazzetto. C'è molto fermento su Bagnoli e questo è positivo. Ho parlato anche con Massimiliano Fuksas per chiedergli una mano per l'area", ha aggiunto Villari.