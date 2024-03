Il grande tennis torna in scena a Napoli: Fognini, Coria e Thiem in tabellone, ma resta viva anche l'ipotesi Berrettini

Il grande tennis internazionale torna in città. Dopo la parentesi dell'Atp 250 nell'autunno 2022, torna la Napoli Tennis Cup, stavolta con un Atp Challenger 125 in terra battuta dal 24 al 31 marzo sui campi del Tc Napoli. L'evento, organizzato dalla Master Group Sport, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso i saloni del circolo tennistico di viale Dohrn.

Svelata anche l'entry list. Tra i nomi più interessanti spiccano quelli dell'argentino Federico Coria, attuale numero 90 delle classifiche Atp, dell'austriaco Dominic Thiem, ex numero 3 al mondo oggi 91, del tedesco Marterer, numero 95 del ranking, e dell'italiano Fabio Fognini, idolo del pubblico napoletano.

Da segnalare anche la presenza del giovane talento azzurro Luca Nardi, peraltro di origini partenopee, che si sta mettendo in luce a Indian Wells, e di altri italiani come Matteo Gigante, Stefano Napolitano, Stefano Travaglia, già protagonista nel 2021 sulla terra rossa di Napoli, e Franco Agamennone. Possibile anche l'ingresso in tabellone di Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros nel 2018. Da tener d'occhio anche il nome del 18enne croato Dino Prizmic, oltre a quello del francesce Corentin Moutet. Occhio, però, a eventuali sorprese che potranno arrivare dalle wild card, con l'ipotesi Matteo Berrettini che resta viva.

Villari: "Importante essere tornati nel calendario internazionale. In futuro speriamo in un torneo ancora più grande"

"Siamo particolarmente orgogliosi di assicurare constantemente alla nostra città un torneo internazionale di alto livello, come è nella nostra tradizione. Si giocherà sulla terra rossa del Tc Napoli anche nel 2025 e nel 2026, nella stessa data, con la speranza di trovare per il futuro una data disponibile per un grande torneo Atp 250 o Atp 500, appena il calendario mondiale offrirà questa occasione. Oggi è comunque importante essere tornati a pieno titolo nel calendario internazionale", ha spiegato il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari.

Il numero uno del circolo di viale Dohrn, che è anche presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza, ha parlato nel corso della presentazione anche dell'area di Bagnoli: "Il dibattito su Bagnoli è stato animato negli ultimi giorni dalle parole di De Laurentiis. Noi abbiamo lavorato diversamente, individuando nel parco dello sport un luogo dove fare sorgere eventualmente un centro federale. Ne ho parlato con il presidente della federazione Binaghi e la cosa ha preso corpo. Si è partiti un anno fa, con il sindaco Manfredi che è anche commissario di governo. La federazione si è entusiasmata, tanto da pensare di chiudere i centri di Formia e Tirrenia e realizzare qui l'unico centro federale nazionale. Nella cabina di regia dello scorso 7 marzo si è istituito un board che sta lavorando in questa direzione, con il sindaco di Napoli e il ministro dello sport Abodi. Si sta già lavorando, sono molto fiducioso che questo si realizzi. Si è parlato anche del palazzetto, che è un'esigenza evidente sia per il tennis che per il basket. Lì c'è un problema di localizzazione. Noi potremmo essere sicuramente in concorrenza per poter ospitare le Atp Finals, come è accaduto a Torino, ma non possiamo proprio candidarci perché non abbiamo un palazzetto. C'è molto fermento su Bagnoli e questo è positivo. Ho parlato anche con Massimiliano Fuksas per chiedergli una mano per l'area".

Ass. Ferrante: "Pensiamo a portare a Napoli per il 2026 un evento di tennis di ancora maggior richiamo"

"Sono certa che per tutti gli sportivi e appassionati questo torneo sarà una grande festa. Sono molto contenta del fatto che presidente della federazione Binaghi ha espresso l'intenzione di creare un centro federale nazionale nella nostra città. A lui e al presidente Villari ho strappato la promessa di portare a Napoli un evento tennistico di ancora maggiore richiamo per il 2026, quando Napoli sarà capitale europea dello sport. Magari si può pensare ad un grande evento al femminile, con un match della nazionale italiana per la Billie Jean King Cup (ex Federation Cup)", ha detto l'assessora allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante.

Santa Maria: "Vogliamo dare continuità a questo evento"

"Vogliamo dare continuità a questo evento, che è molto particolare e di alto livello. Questo circolo merita un grande torneo. Questo Challenger 125 non ha nulla da invidiare ad un Atp 250, sia a livello economico che di organizzazione. Vogliamo che sia una settimana di festa. Per questo motivo abbiamo tenuto i prezzi dei biglietti calmierati", ha spiegato il direttore generale di Master Group Sport, organizzatrice dell'evento, Antonio Santa Maria.

Motti: "Con Berrettini c'è stato un contatto e non esclude una partecipazione"

"Le premesse per un torneo bellissimo ci sono tutte. Abbiamo un'ottima entry list. Ci sono tre top 100 come Coria, Thiem e il tedesco Marterer. Poi abbiamo il nostro Fabio Fognini e un'altra folta pattuglia di italiani, tra cui Luca Nardi, Matteo Gigante, Stefano Napolitano, Stefano Travaglia, Franco Agamennone e dovrebbe entrare in tabellone anche Marco Cecchinato. Un altro nome da tenere in considerazione è il 18enne croato Prizmic e Courentin Moutet. Anche nel tabellone di qualificazioni abbiamo nomi come il francese Lucas Pouille, ex numero 10 al mondo, Kovalik, vincitore del torneo nel 2016, altri italiani come Giannessi e il napoletano Raul Brancaccio, che dovrebbe entrare, oltre al vincitore della medaglia d'oro alle Universiadi di Napoli, Chun-Hsin Tseng. Abbiamo anche la possibilità di qualche wild card che potrebbe rivelare nomi ancora più importanti. Con Berrettini ammetto che c'è stato un contatto e non esclude una partecipazione a questo torneo. Noi ci speriamo, bisogna valutare anche come andrà in America a Phoenix ed eventualmente a Miami. Il regolamento ci dice che un top 50 non può iscriversi ad un Challenger 125. Qualcuno siamo consapevoli che potrà cancellarsi, qualcun altro potrà arrivare con le wild card", ha spiegato il direttore del torneo Alessandro Motti, ex numero 91 delle classifiche mondiali Atp.

I prezzi dei tagliandi per le singole giornate e degli abbonamenti

Sono stati resi noti anche i prezzi dei biglietti per assistere alle singole giornate e quelli per gli abbonamenti, già in vendita sui circuiti Azzurro Service e VivaTicket. Per i primi 4 giorni, dalle qualificazioni di domenica 24 marzo fino a mercoledì 27, l'ingresso costerà 10 euro. Giovedì 28 marzo 15 euro, venerdì 20 euro. Le giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo, invece, costeranno 30 euro. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo per i soci del Tc Napoli sarà di 90 euro, mentre per tutti gli altri 110 euro.